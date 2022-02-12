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  4. İzmir'de korkunç kaza! Çarparak öldürdü, olay yerinden kaçtı

İzmir'de korkunç kaza! Çarparak öldürdü, olay yerinden kaçtı

12.02.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Buca ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.

İzmir'de korkunç kaza! Çarparak öldürdü, olay yerinden kaçtı

Olay, saat 02.30 sıralarında Buca ilçesinin Kuruçeşme Mahallesi’ndeki Tınaztepe Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Doğuş Caddesi’nde çevre yolu istikametine doğru giden Y.K (25) idaresindeki otomobil, Tınaztepe Kavşağı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Yula’ya çarparak olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arıyarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Kadir Yula’nın hayatını kaybettiğini öğrenildi.

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Yola savrulan Kadir Yula’nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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OLAY YERİNDEN KAÇTI, PLAKALARI SÖKTÜ

Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü yakalamak için yaptığı çalışma sırasında, olay yerinden kaçan otomobili 203/25 Sokakta, park halinde ve plakaları sökülmüş halde buldu. Otomabil sürücüsü Y.K.’nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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