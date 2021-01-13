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  4. İzmir'de korkunç olay! İZBAN'ın çarptığı genç, hayatını kaybetti

İzmir'de korkunç olay! İZBAN'ın çarptığı genç, hayatını kaybetti

13.01.2021 07:13 | Son Güncelleme:
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İzmir'de korkunç olay! İZBAN'ın çarptığı genç, hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde, İZBAN raylarından karşıya geçmeye çalışan bir genç, İZBAN'ın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgedeki alt geçidin sağmur suları ile dolması nedeniyle gencin rayların üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında İZBAN Koşu durağında meydana geldi. İddiaya göre, Abdülkadir Balkan (22) sağanak yağışın etkili olduğu sırada, alteçidin su basması nedeniyle İZBAN raylarından geçmek istedi.

Balkan, yolun karşısına geçmeye çalışırken, İZBAN'ın çarpması sonucu metrelerce sürüklendi.

Olayı gören babası, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerin gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Balkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Talihsiz gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından olay yerinden kaldırıldı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

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