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İzmir'de korkunç olay! Tartıştıkları kişiyi tiner döküp yaktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 23:35 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinde, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Zafer K. (32), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tiner dökülerek yakıldı. Olayda ağır yaralanan Zafer K., hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de korkunç olay! Tartıştıkları kişiyi tiner döküp yaktılar

Olay, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Seyhan Mahallesi 641/5 sokakta meydana geldi.

Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Zafer K., iddiaya göre sokaktan geçen bir otomobilin içerisinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerle sözlü tartışmaya girdi.

ÜZERİNE TİNER DÖKÜP ATEŞE VERDİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen kişi ya da kişiler Zafer K.'nın üzerine tiner dökerek ateşe verdi. Şüpheli ya da şüpheliler aynı otomobil ile hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredekiler Zafer K.'ya müdahalede bulundu.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Zafer K., ardından İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanık Ünitesi'nde tedaviye alınan Zafer K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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