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  4. İzmir'de metroda yürüyen merdiven kazası! Yaralılar var

İzmir'de metroda yürüyen merdiven kazası! Yaralılar var

30.12.2023 18:29 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Konak ilçesinde, metro istasyonunda yürüyen merdivende meydana gelen arıza nedeniyle merdivende oluşan kayma sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı.

İzmir'de metroda yürüyen merdiven kazası! Yaralılar var

Olay, saat 17.00 sıralarında, Üçyol Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyondan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda ters yöne doğru gitmeye başladı. Bu esnada yürüyen merdiven üzerinde bulunan ve dengesini kaybeden vatandaşlar yere düştü.

5 KİŞİ YARALANDI!

Olayın bildirilmesi üzerine istasyona itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede 5 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirlendi.

Durumlarının iyi olduğu 5 hafif yaralı vatandaş sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Yürüyen merdivende meydana gelen arzının ekipler tarafından incelendiği öğrenildi.

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İZMİR BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA!

İzmir Büyükşehir Belediyesinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenin basamaklarının kayması nedeniyle 5 vatandaşımız yaralanmıştır. Durumlarının hafif olması tek tesellimizdir. Sağlık durumları ile yakından ilgileniyor, kendilerine acil şifalar diliyoruz. Olaya ilişkin teknik soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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(İHA)

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İzmir metro kaza
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