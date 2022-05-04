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İzmir'de okula gitmek için çıktı, sır oldu! 15 yaşındaki Buket'ten 57 gündür haber yok

04.05.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 57 gün önce okula gitmek için evden çıkan 15 yaşındaki Buket'ten bir daha haber alınamadı. Baba Veli Uslu, "Bu bayram hepimize zehir oldu. Herkes çocuklarıyla mutlu mesut bayram geçirirken, biz diken üstünde yaşıyoruz. Kızımız nerede, ne yapıyor, ne durumda bilmiyoruz" diyerek, yetkililerden kızının bulunması için yardım istedi.

İzmir'de okula gitmek için çıktı, sır oldu! 15 yaşındaki Buket'ten 57 gündür haber yok

İzmir Dikili'de yaşayan Veli Uslu, 8 Mart'ta Aliağa ilçesinde lise eğitimi gören kızı Buket Uslu'yu, belediye otobüsüne bindirip okula gitmesi için otogara gönderdi. Ancak Buket Uslu'dan bir daha haber alınamadı. Okula gitmediği öğrenilen Buket için aile jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Aile ayrıca, kızlarının D.Ç. (19) isimli kişi ve ailesi tarafından kaçırıldığı şüphesiyle de şikayetçi oldu. Jandarma Buket için arama çalışması başlattı. Aradan geçen 57 günde Buket Uslu’ya ulaşılamadı.

Ailesi kızları olmadan ilk kez bir bayram yaşadıklarını belirterek yetkililerden yardım iste.i Buket Uslu’nun babası Veli Uslu 8 Mart'tan beri Buket'in ne sesini duyabildiğini ne de yüzünü görebildiğini belirterek, "Kızımızın nerede olabileceğine dair yetkililere bazı şeyler söylesek de maalesef hala bulamadılar. Bu, bizim kızımız olmadan geçirdiğimiz ilk bayram. Artık, ne kadar bayram denirse. Bu bayram hepimize zehir oldu. Herkes çocuklarıyla mutlu mesut bayram geçirirken, biz diken üstünde yaşıyoruz. Kızımız nerede ne yapıyor ne durumda bilmiyoruz. Sürekli arıyoruz, herkes araştırıyor.

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''HAYATIMIZ KABUSA DÖNDÜ''

Aslında nerede olduğunu tahmin ediyoruz ancak bize yardımcı olunmuyor. Bizim tek isteğimiz kızımızın bulunması ve yeniden evimize gelmesi. Kızım belki kendi isteğiyle gitmiş olabilir, ancak şunu unutmamak gerekir ki benim kızım 18 yaşının altında bir çocuk. Burada kendi isteği çok önemli değil. Kızım orada kendi isteğiyle bile bulunsa, onun çocuk olduğunun göz önünde bulundurulması lazım. Annesi perişan, ben perişan haldeyim. Kızım kaybolalı 57 gün oldu. Hayatımız kabusa döndü" dedi.

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(DHA)


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