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  4. İzmir'de park halindeki otomobilde dehşet! 2 ağır yaralı, 2 gözaltı

İzmir'de park halindeki otomobilde dehşet! 2 ağır yaralı, 2 gözaltı

01.06.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde otomobilde tabancayla vurulan Volkan K. (32) ile Fatma K. (37) ağır yaralandı. Polis ekipleri, olayın kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği konusunda çok yönlü soruşturma başlattı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de park halindeki otomobilde dehşet! 2 ağır yaralı, 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre olay saat 10.00 sıralarında Göksu Mahallesi 690/4 sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokak ortasında park halinde olan otomobil içerisinde silah sesi duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, otomobil içerisinde Volkan K.'yi (32) tabancayla göğsünden vurulmuş halde buldu.

Öte yandan görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, aynı olayda bacağından ve belinden tabancayla vurularak yaralanan bir kadının olduğunu belirledi. Yapılan incelemede kadının Fatma K. (37) olduğu tespit edilirken, yaralı kadının kendi imkanlarıyla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gittiği bildirildi.

Otomobil içerisinde göğsünden vurulmuş halde bulunan Volkan K. de, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

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OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayın ardından polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemede bulundu. Görgü tanıklarının ifadelerine de başvuran polis ekipleri, olayın kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği konusunda çok yönlü çalışma başlattı.

Ayrıca Volkan K.'nin otomobil içerisinde Fatma K.'yi tabancayla vurup yaraladıktan sonra kendisine ateş ettiği yönündeki şüphelerin üzerinde de durulduğu öne sürüldü.

Olayla ilgili ifadeleri alınmak üzere 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA / İHA)

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İzmir silahlı saldırı

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