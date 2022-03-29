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  4. İzmir'de parktaki çocuk heykellerine akılalmaz saldırı! O anlar saniye saniye kamerada

İzmir'de parktaki çocuk heykellerine akılalmaz saldırı! O anlar saniye saniye kamerada

29.03.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Dikili'de bulunan bir parkta, çocuk heykellerinin başları tekmeyle kırıldı. Daha önce de 2 kere benzerinin yaşandığı olay anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu, ilçeye bağlı Adnan Menderes Caddesi'ndeki 75'inci Yıl Parkı'nda meydana geldi.

27 Mart gecesi yürüyüş yapanlar, çocuk heykellerine hasar verildiğini fark ederek durumu belediye yetkililerine bildirdi. Yetkililer tarafından gerçekleştirilen güvenlik kamerası incelemesinde, görüntülerde bir kişinin, yan yana dizili olan ve polyesterden yapılmış, birbirinin omuzlarına dokunarak hizaya girmiş 4 çocuk temalı heykellerin baş kısımlarını tekme atarak kırdığı görüldü.

DAHA ÖNCEDE SALDIRIDA BULUNMUŞ

Öte yandan güvenlik kamerası tarafından görüntülenen saldırganın kimliğinin belirlendiği ve kendisini yakalamak için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Çocuk heykellerine daha önce de iki kez saldırıda bulunulduğu belirtildi.

(İHA)

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İzmir
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