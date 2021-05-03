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  4. İzmir'de piyasa değeri 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de piyasa değeri 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

03.05.2021 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de, son 1 hafta içinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri 6 milyon 48 bin 680 lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi, 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İzmir'de piyasa değeri 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde 11 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 129 bin 830 doldurulmuş makaron, 244 bin 400 makaron, 687 kilo tütün, 127 adet muhtelif emtia, 27 tarihi eser, 59 şişe sahte içki içki ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON LİRA

Ekiplerce ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 48 bin 680 lira belirtildi. Operasyonlar kapsamında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi. (DHA)


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