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  4. İzmir'de polisin takibi sonucu yakalandı! 73 yaşındaki yaşlı adamın suçu şaşkına çevirdi

İzmir'de polisin takibi sonucu yakalandı! 73 yaşındaki yaşlı adamın suçu şaşkına çevirdi

17.02.2024 22:04 | Son Güncelleme:
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İzmir'de polis ekipleri takibe aldıkları ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 73 yaşındaki zanlıyı Bergama'da uyuşturucu madde taşırken yakaladı. 73 yaşındaki A.A., uyuşturucu madde ticareti suçu nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de polisin takibi sonucu yakalandı! 73 yaşındaki yaşlı adamın suçu şaşkına çevirdi

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 73 yaşındaki A.A.'nın ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine kendisini takibe aldı. Edinilen istihbarat doğrultusunda A.A.'nın İzmir merkezinden Bergama'ya uyuşturucu madde taşıyacağı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, ilçe girişinde A.A.'nın aracını durdurdu. Aracın içinden bulunan A.A. ve S.Ş. adlı şahısların üzerinde arama yapan polis, metamfetamin, esrar ve yeşil reçeteye tabi sentetik hap ele geçirdi. Savcılıktan alınan izinle araçta ve A.A.'nın evinde yapılan aramada ise, yine metamfetamin ve 2 ruhsatsuz tabanca ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan A.A. ve S.Ş., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 73 yaşındaki A.A., uyuşturucu madde ticareti suçu nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, araçta bulunan S.Ş., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir uyuşturucu
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