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İzmir'de sağanak yağış dakikalar içerisinde hayatı felç etti! İşte 5 günlük İzmir hava durumu tahmini

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2020 14:07 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için “acil” koduyla yaptığı uyarıların ardından yağışlar İzmir’de etkili oldu. İzmir’in özellikle Karabağlar ilçesinde dakikalar içerisinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağış nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, bazı iş yerlerini su bastı. Peki Meteoroloji İzmir hava durumu için hangi tahminlerde bulundu? İşte Meteoroloji'nin İzmir hava durumu için 5 günlük tahminleri!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için “acil” koduyla yaptığı uyarıların ardından yağışlar İzmir’de etkili oldu. Özelikle Karabağlar, Gaziemir bölgelerinde sağanak hayatı felç etti. Karabağlar’da dakikalar içerisinde başlayan yağış, cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Yağış nedeniyle zaman zaman suların yüksekliği yarım metreye ulaştı. Yağış, sürücülere de zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler, biriken sular nedeniyle hareket edemedi ve trafikte zaman zaman durdu.

Kimi vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Yağış sonrası belediye ekipleri de su basan bölgelerde çalışma yaptı. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle çok sayıda iş yerlerini de su bastı. Bazı ilçelerde de zaman zaman dolu yağışı etkili oldu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, oluşabilecek ani su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji'nin İzmir hava durumu için 5 günlük tahminlerini aşağıdaki link üzerinden öğrenebilirsiniz.

https://www.mgm.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx?il=Izmir

İHA

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