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  4. İzmir'de silahlı çatışma! Acilin önünde birbirlerine kurşun yağdırdılar

İzmir'de silahlı çatışma! Acilin önünde birbirlerine kurşun yağdırdılar

17.09.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Çiğli’de bulunan Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde, bir grup tarafından husumetlileri oldukları ile sürülen şahıslara yönelik meydana gelen silahlı saldırıda olayla ilgisi bulunmayan bir vatandaş yaralandı. Yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir'de silahlı çatışma! Acilin önünde birbirlerine kurşun yağdırdılar

İzmir'deki korkunç olay, saat 02.00 sıralarında Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol aldıkları ileri sürülen şahıslar arasında çıkan tartışmada, kişi veya kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu bir kişi vuruldu.

YARALI HALDE MARKETE SIĞINDI

Yaralı şahıs markete sığınırken, burada market çalışanını da yaralayan şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

ACİLİN ÖNÜNDE BEKLEYENLERE ATEŞ AÇILDI

Yaralı, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, husumetlileri oldukları ileri sürülen şüpheli veya şüpheliler, hastanenin acil servisi önünde bekleyen şahıslara silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Peş peşe açılan ateş sonucu olayla ilgisi bulunmayan bir vatandaş da vücuduna isabet eden mermi nedeniyle yaralanırken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Yaralı vatandaş hastanede tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalama çalışmaları başlatıldığı öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan korku dolu anlar ise anbean bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

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Öte yandan, emniyet müdürlüğünden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir çatışma hastane

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