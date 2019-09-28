HABER

İzmir'de silahlı kavga! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 07:08 | Son Güncelleme

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İzmir'de silahlı kavga! Yaralılar var

Bozyaka Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen Mahmut Ç. ile ismi henüz belirlenemeyen kişi, tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi henüz öğrenilemeyen kişi, tabanca ile ateş ederek Mahmut Ç'yi yaraladı. Bu sırada olay yerinden geçen 35 FG 369 plakalı araçtaki Mustafa Y. de kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(AA)

Sultangazi'de şaşırtan anlar! Hepsi ayağa kalkıp...Sultangazi'de şaşırtan anlar! Hepsi ayağa kalkıp...
Ankara'da 500 polisle uygulamaAnkara'da 500 polisle uygulama
'Hayırsever hırsız' operasyonu! 1 milyon liralık vurgunda bin 700 kişi dolandırıldı'Hayırsever hırsız' operasyonu! 1 milyon liralık vurgunda bin 700 kişi dolandırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir silah kavga

En Çok Okunan Haberler

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Hedef 75 milyon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Hedef 75 milyon!

'İlişkiye girmiyorum çünkü...'

'İlişkiye girmiyorum çünkü...'

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Kahreden kazayla ilgili yeni gelişme! Ölü ve yaralılar var

Kahreden kazayla ilgili yeni gelişme! Ölü ve yaralılar var

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da 500 polisle eğlence yerlerine uygulama

Ankara'da 500 polisle uygulama

'Hayırsever hırsız' operasyonu! 1 milyon liralık vurgunda bin 700 kişi dolandırıldı

'Hayırsever hırsız' operasyonu! 1 milyon liralık vurgunda bin 700 kişi dolandırıldı

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirmeye devam etti

İstanbul depremi sonrası geceyi yine dışarıda geçirdiler

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Kahreden kazayla ilgili yeni gelişme! Ölü ve yaralılar var

Kahreden kazayla ilgili yeni gelişme! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.