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İzmir’de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 07:03 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İzmir’de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Olay, sabah saatlerinde Duatepe Mahallesi 626 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ali Ertan (25), Mehmet Emin S. ve Emre V., henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kimliği belirlenemeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucunda Ali Ertan (25), Mehmet Emin S. ve Emre V., yaralandı. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken, durumu gören vatandaşlarca olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Ertan yaşamını yitirirken, yaralıların hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulunurken, polis ekiplerince şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

İzmir’de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

(İHA)

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