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  4. İzmir'de sır olay! Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci'nin cansız bedeni bulundu

İzmir'de sır olay! Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci'nin cansız bedeni bulundu

06.01.2024 19:27 | Son Güncelleme:
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İzmir'de kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci'nin yalnız yaşadığı evde cansız bedeni bulundu. Haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda Bebeci'nin ölümü şüpheli bulundu. Genç kızın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

İzmir'de sır olay! Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci'nin cansız bedeni bulundu

Olay, saat 14.30 sıralarında Zafer Caddesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci'den haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis, genç kızın cansız bedeni ile karşılaştı.

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ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Ölümü şüpheli bulunan Bebeci'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bebeci'nin ölüm haberini alan üniversiteden arkadaşları ise genç kızın evinin önünde gözyaşı döktü.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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