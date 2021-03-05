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İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı? İzmir riskli il mi?

05.03.2021 10:39 | Son Güncelleme:
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İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı? İzmir riskli il mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart 2021 tarihinde yapılan kabine toplantısı sonrasında bütün Türkiye'nin beklediği açıklamaları yaptı. Erdoğan tarafından açıklanan kontrollü normalleşme planında iller farklı risk seviyeleri ile gruplandırıldı. Üç büyük şehirden biri olan "İzmir riskli mi, İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı" sorusu oldukça merak edilmeye başladı. Milyonlarca insana ev sahipliği yapan İzmir, hangi risk kategorisine giriyor? İzmir hakkında merak edilenler yazımızda

1 Mart 2021 Pazartesi yapılan kabine toplantısı sonrasında herkes sokağa çıkma yasaklarının ne olduğunu merak etmeye başladı. Türkiye'nin en kalabalık illerinden biri olan İzmir'in halkı, hangi risk kategorisinde olduğunu, sokağa çıkma yasaklarının kaldırılıp kaldırılmadığını araştırmaya başladı.

İZMİR HANGİ RİSK GRUBUNDA?

Türkiye'deki iller risk parametreleri dikkate alınarak çok yüksek riskli (kırmızı), yüksek riskli (turuncu), orta riskli (sarı), düşük riskli (mavi) olmak üzere 4 risk grubuna ayrıldı.

İzmir, bu risk parametreleri dikkate alındığında "yüksek riskli" iller arasına yerleştirildi. İzmir'in harita üzerindeki rengi ise turuncu oldu.

Yasak haftasonu

İZMİR'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasakları, düşük riskli ve orta riskli illerde tamamen kalktı. Yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde ise bir müddet daha devam edecek.

İzmir, yüksek riskli iller arasında bulunuyor. Bu sebeple cumartesi günü saat 05.00 - 21.00 arasında sokağa çıkmak serbest olacak. Cumartesi saat 21.00'den itibaren bütün pazar gününü kapsayan sokağa çıkma yasağı başlayacak ve bu yasak pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek.

İZMİR'DE 20 YAŞ ALTI HAFTASONU SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?

Sokağa çıkma yasakları hakkında merak edilen bir diğer konu ise 20 yaş altının sokağa çıkma saatleri oldu. Düşük riskli ve orta riskli illerde 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise 20 yaş altının sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı saatler 14.00 - 18.00 arası olarak belirlendi.

Bu açıklamaya göre İzmir'de 20 yaş altı sadece 14.00 - 18.00 arasında sokağa çıkabilecek.

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Cumhurbaşkanı İzmir Recep Tayyip Erdoğan

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