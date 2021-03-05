İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı? İzmir riskli il mi?

1 Mart 2021 Pazartesi yapılan kabine toplantısı sonrasında herkes sokağa çıkma yasaklarının ne olduğunu merak etmeye başladı. Türkiye'nin en kalabalık illerinden biri olan İzmir'in halkı, hangi risk kategorisinde olduğunu, sokağa çıkma yasaklarının kaldırılıp kaldırılmadığını araştırmaya başladı.

İZMİR HANGİ RİSK GRUBUNDA?

Türkiye'deki iller risk parametreleri dikkate alınarak çok yüksek riskli (kırmızı), yüksek riskli (turuncu), orta riskli (sarı), düşük riskli (mavi) olmak üzere 4 risk grubuna ayrıldı.

İzmir, bu risk parametreleri dikkate alındığında "yüksek riskli" iller arasına yerleştirildi. İzmir'in harita üzerindeki rengi ise turuncu oldu.

İZMİR'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasakları, düşük riskli ve orta riskli illerde tamamen kalktı. Yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde ise bir müddet daha devam edecek.

İzmir, yüksek riskli iller arasında bulunuyor. Bu sebeple cumartesi günü saat 05.00 - 21.00 arasında sokağa çıkmak serbest olacak. Cumartesi saat 21.00'den itibaren bütün pazar gününü kapsayan sokağa çıkma yasağı başlayacak ve bu yasak pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek.