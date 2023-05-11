İzmir'de sokak ortasında çıkan tartışma cinayetle bitti

İzmir'deki olay, saat 19.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 202/44 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Orhan M. ile Haydar A., henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Haydar A., yanında bulunan tabanca ile Orhan M.'ye ateş etti. Göğsünden vurulan Orhan M. kanlar içerisinde yığılırken, Haydar A. ise kaçtı.

CİNAYETİN ARDINDAN KAYIPLARA KARIŞTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Orhan M., Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan şahıs, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

