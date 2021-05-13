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  4. İzmir'de şoke eden olay! Delinen tavandan böyle düştü

İzmir'de şoke eden olay! Delinen tavandan böyle düştü

13.05.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Tire ilçesinde, arkadaşına ait bir iş yerinin batar katına çıkarak malzeme arayan şahıs, tavanın delinmesi sonucu 3 metrelik yükseklikten zemine düştü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayda alındı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Tire’de bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Erkan Doğan isimli şahıs malzeme almak için arkadaşına ait bir iş yerinin batar katına çıktı. Malzemeyi ararken ayağı boşluğa denk gelen Doğan, batar katı delerek 3 metrelik mesafeden zemine düştü. Düşme anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken Doğan, kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

"EN UFAK BİR HATA BÜYÜK SIKINTILARA SEBEBİYET VEREBİLİR"

Malzeme aramak için iş yerinde üst kata çıktığını fakat ışığı yakmadığını söyleyerek kaza anını anlatan Doğan, “Malzemeyi alıp arkamı döndüğüm anda boşluğa bastım ve aşağıya düştüm. Düştükten hemen sonra insanlar panikle yanıma gelip beni kaldırdılar. Olayın sıcaklığı ile bir şey fark edemedim. Daha sonra hastaneye gidip kontroller yaptırdık. Herhangi bir sağlık sıkıntım yok. Ufak tefek sıyrıklarla atlattık. Çalışan arkadaşlarımız çok dikkatli olsun. En ufak bir hata büyük sıkıntılara sebebiyet verebilir” dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Talihsiz adamın düşme anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; şahsın büyük bir gürültüyle dükkanın içerisine düştüğü ve iş yerinde bulunan bir kişinin yanına geldiği görülüyor.

(İHA)

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