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İzmir'de su borusu patladı! Şaşkına çeviren görüntüler... Fışkıran sular metrelerce yükseldi

10.08.2023 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde su borusunun patlaması sonucu caddeler göle döndü, trafik durma noktasına geldi. Öte yandan fışkıran su, çevredeki binaların üst katlarındaki iş yerlerine kadar ulaştı. İşte haberin detayları...

İzmir'de su borusu patladı! Şaşkına çeviren görüntüler... Fışkıran sular metrelerce yükseldi

İzmir'in Konak ilçesinde ana su borusunun patlaması sonucu yol trafiğe kapatıldı.

Çankaya Mahallesi'de henüz belirlenemeyen nedenle ana su borusu hattında patlama oldu.

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Patlama sonucu caddede su birikintileri oluştu. Fışkıran su üst katlardaki iş yerlerine kadar ulaştı.

Bölgeye gelen İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri, suyu keserek onarım çalışmasına başladı.

Çalışma nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

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İZSU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan İZSU'dan yapılan açıklamada, Basmane Meydanı Gazi Bulvarı ve İkiçeşmelik Caddesi'nden geçen 600 milimetre çapındaki çelik boruda patlama meydana geldiği belirtildi.

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Ekiplerin arızayı hızlı bir şekilde müdahale ettiği belirtilen açıklamada, arızanın kısa sürede giderilmesinin planlandığı kaydedildi. (AA)

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Çankaya İzmir su borusu su konak

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