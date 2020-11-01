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İzmir'de yardım çadırından hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 23:25 | Son Güncelleme

İzmir'de, yıkılan binanın enkazının yakınına kurulan ve arama kurtarma ekiplerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı yardım çadırından hırsızlık yaparken vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli polise teslim edildi.

İzmir'de yardım çadırından hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında geçen cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Rızabey Apartmanı enkazı çevresinde kurulan ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Öte yandan ekiplerin çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı yardım çadırlarından değerli eşya çaldığı iddia edilen bir kişi, vatandaşlar tarafından fark edilerek, yakalandı.

POLİSLERİ GÖRÜNCE TOPALLAMAYA BAŞLADI

Yakınlardaki trafik polislerine teslim edilen şüpheli, daha sonra asayiş ekiplerince emniyete götürüldü. Vatandaşlar, hırsızlık şüphelisinin polisleri görünce topallamaya başladığını söyledi.

Emniyetten yapılan açıklamada, enkaz alanındakilerin bu tür kişilere karşı duyarlı olunması ve durumun polise bildirilmesi istendi. (DHA)

Yardım çadırından hırsızlık yaparken yakalandı

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