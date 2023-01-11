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İzmir'de yıkım aşamasındaki eski İl Emniyet Müdürlüğü binasında çökme meydana geldi

11.01.2023 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde yıkım çalışmaları devam eden eski İl Emniyet Müdürlüğü binasının arka girişindeki duvar çöktü. Olayda bir iş makinesi molozların altında kaldı, bir iş hanının girişinde hasar oluştu.

İzmir'de yıkım aşamasındaki eski İl Emniyet Müdürlüğü binasında çökme meydana geldi

İzmir'in Konak ilçesinde yıkım işlemleri süren eski İl Emniyet Müdürlüğü binasında çökme meydana geldi.

Konak ilçesinde bulunan eski İl Emniyet Müdürlüğü binası için verilen yıkım kararı üzerine kademe kademe yıkım işlemleri başlatıldı. Bugün saat 20.30 sıralarında yağışın etkili olduğu bölgede büyük bölümü yıkılan binanın enkazında çökme meydana geldi.

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Büyük bir gürültüyle meydana gelen ve çevrede endişe yaratan çökme sırasında moloz yığınları yakındaki iş hanına da savruldu.

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Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 110 AKS, AFAD ve eğitimli köpeklerin yardımıyla enkaz altında kalan herhangi bir kişi olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, bir iş makinesi molozların altında kaldığı ve bir iş hanının da girişinde maddi hasar olduğu öğrenildi.

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Meydana gelen olayda İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan, binanın enkazı, olay yerine gelen iş makineleri tarafından kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (İHA)

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