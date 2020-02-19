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İzmir'deki ankette 'Fethi Sekin' tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 10:22 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesine dahil edeceği 2 yeni feribota isim vermek için internet sitesi üzerinden başlattığı kampanya devam ediyor. Bazı vatandaşlar ankette oylanan 7 isim arasında olan şehit polis memuru Fethi Sekin’in isminin tartışmaya dahi açılmadan feribota verilmesi gerektiğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

İzmir'deki ankette 'Fethi Sekin' tartışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ'in filosuna dahil edeceği 2 yeni feribotun isminin belirlenmesi için başlatılan kampanya sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, kendi web sitesi üzerinden 'Haydi İzmir! Seçimini yap, yeni gemilerin isimlerini sen belirle' kampanyasıyla 3 Mart tarihine kadar halkı oy kullanmaya davet ediyor. Ankette Barış 35, Kadifekale, Pagos, Fazıl Say, Nazım Hikmet, Uğur Mumcu isimleri yer alırken, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in itirazı üzerine İzmir Adliyesi'nde 5 Ocak 2017 tarihindeki terör saldırısında şehit düşen Fethi Sekin'in de ismi ankete eklendi.

Böylece anket 7 isimle devam ederken, bazı vatandaşlar şehit Fethi Sekin'in ödüllendirilmesi gerektiğini ve bu ismin tartışmaya açılmadan vapura verilmesi gerektiğini savundu.

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'TARTIŞMAYA GEREK YOK'

İzmirli Güler Uluseri, "Vapura direkt olarak Fethi Sekin'in isminin verilmesini tercih ederdim. Bu konuyla ilgili anket yapılmasında büyük bir sakınca görmüyorum ama şahsi düşüncem, Fethi Sekin'in isminin verilmesidir" dedi.

İzmir'e misafir olarak gelen ve sık sık vapur kullandığını söyleyen Artur Saroyan ise, "İsimle ilgili kamuoyunun düşüncesine katılıyorum. Fethi Sekin'in adının ankete dahil olmasına gerek yok. Bu ismin direkt olarak vapura verilmesi gerekirdi. Bu durum çok büyük bir rahatsızlık uyandırmasa da vatandaşa sormaya gerek duymadan konulabilirdi ve ankete gerek yoktu" diye konuştu.

'SORULMAMASI GEREKEN KONULARDAN BİRİ BU'

Fethi Sekin'in ankete dahil edilmemesi gerektiğini söyleyen vatandaşlardan Nihat Yıldırım, "Bence hiç sorulmadan vapurun adı Fethi Sekin yapılmalıydı. Zübeyde Hanım ve Fethi Sekin isimleri vapurlar için uygun olur diye düşünüyorum. Bence bunun vatandaşa sorulmaması gerekiyor. Fethi Sekin ve ailesinin ödüllendirmesi gerekiyor. Sorulmaması gereken tek konulardan bir tanesi bu" dedi.

'VATANDAŞA SORULSA DAHİ FETHİ SEKİN ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Tepkilere hak verdiğini söyleyen Zeki Şahin, "Vatandaşa sormaya gerek yok bence Fethi Sekin ismi bunun için uygundu. Fethi Sekin adliyede yaşanan olayda bizler için kendini feda etti. Fethi Sekin çok iyi tanıdığımız ve kişiliğinden şüphe duymadığımız bir şehidimizdir. Onun isminin yaşatılmasında büyük fayda var. Listede olan diğer isimlere de bir sözüm yok ama Fethi Sekin olması bana göre daha makbul. Vatandaşa sorulsa dahi sonuçların çok fazla yüzdeyle Fethi Sekin çıkacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Fethi Sekin izmir büyükşehir belediyesi

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