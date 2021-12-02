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  4. İzmir’deki düğün geleneğinden şaşkına çeviren görüntü! Atıyla balkona çıktı

İzmir’deki düğün geleneğinden şaşkına çeviren görüntü! Atıyla balkona çıktı

02.12.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bergama ilçesinde, düğünlerde cirit oynatılması ve atlıların hediyelerini düğün sahibinin evinde alması geleneği sırasında bir kişi, atıyla apartmanın dairesine çıktı. Görenlerin şaşkına döndüğü gelenekte kişinin atla daireye çıktığı ve balkondan poz verdiği anlarda ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Bergama ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde oturan Burak ve Hatice Karataş çifti, hayatlarını birleştirme kararı aldı. Düğün töreni kapsamında ise kente bir gelenek olan cirit gösteri yapıldı. Düğüne 12 atlı davet edildi. Atlılar, bölgeye özgü cirit-cop oyununu oynadıktan sonra hediyelerini almak üzere davul zurnayla düğün sahibinin evine gitti.

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ATIYLA DAİREYE GİRDİ, HERKES ŞAŞIRDI

Geleneğe göre hediyelerini atlarından inmeden evin önünde alması gereken ciritçiler, apartmanın birinci katındaki düğün sahibiyle konuştu. Bu sırada ciritçilerden Ahmet Sıkı, atının üzerinde apartmana girerek merdivenlerden birinci kattaki daireye çıktı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında atıyla girdiği dairenin balkonuna çıkan Sıkı, burada hediyesini aldı. Balkondan izleyenleri selamlayan Sıkı, yine merdivenlerden indi ve apartmandan çıktı. Sıkı’nın atıyla daireye girdiği anlarda ilginç görüntüler ortaya çıktı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Bergama
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