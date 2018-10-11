Adliye binası boşaltıldı. Olay yerine itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Adliye binasında biriken gazın tahliyesi için çalışmalar sürüyor.

İzmir'deki gaz sızıntısından kareler

1 / 11 Adliye binasının alt katında gaz sızıntısı olduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans gönderildi.

2 / 11 İlk bilgilere göre İzmir Adliyesi'nde yangın tüplerinin periyodik bakımının yapıldığı sırada gaz kaçağı meydana geldi. Kullanılmayan yangın tüplerinin bulunduğu depoda meydana gelen olay nedeniyle zehirlenenler oldu.

3 / 11 Adliye sızıntının ardından hemen boşaltıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Binadan çıkarılan yaralılara, olay yerine gelen ambulanslarda ilk müdahale yapıldı.

4 / 11 Gazdan etkilenerek zehirlenenlerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Durumu ağır olan yaralının yangın tüpünün bakımını yapan işçi olduğu öğrenildi. İşçiye müdahale eden sağlık görevlileri de gazdan etkilendi.

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