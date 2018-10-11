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İzmir'deki gaz sızıntısından kareler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 13:26 | Son Güncelleme

İzmir Adliyesi'nde yangın tüplerinin bulunduğu depoda meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle ilk bilgilere göre 1'i ağır çok sayıda kişi yaralandı.

Adliye binası boşaltıldı. Olay yerine itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Adliye binasında biriken gazın tahliyesi için çalışmalar sürüyor.

İzmir'deki gaz sızıntısından kareler

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Adliye binasının alt katında gaz sızıntısı olduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans gönderildi.
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İlk bilgilere göre İzmir Adliyesi'nde yangın tüplerinin periyodik bakımının yapıldığı sırada gaz kaçağı meydana geldi. Kullanılmayan yangın tüplerinin bulunduğu depoda meydana gelen olay nedeniyle zehirlenenler oldu.
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Adliye sızıntının ardından hemen boşaltıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Binadan çıkarılan yaralılara, olay yerine gelen ambulanslarda ilk müdahale yapıldı.
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Gazdan etkilenerek zehirlenenlerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Durumu ağır olan yaralının yangın tüpünün bakımını yapan işçi olduğu öğrenildi. İşçiye müdahale eden sağlık görevlileri de gazdan etkilendi.
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Anahtar Kelimeler:
izmir adliyesi Gaz sızıntısı

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