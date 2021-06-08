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İzmir'deki koca vahşetinde yeni gelişme! Eşini öldürüp cesedini halıya sarmıştı

08.06.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Buca ilçesinde, eşi Yazgül Soro'yu bıçaklayıp öldürdükten sonra cesedi halıya saran Bülent Soro müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Son sözü sorulan sanı, "Asıl ben öldüm" dedi.

İzmir'deki koca vahşetinde yeni gelişme! Eşini öldürüp cesedini halıya sarmıştı

Olay, geçen yıl 7 Aralık günü saat 23.00 sıralarında Çaldıran Mahallesi 433/12 Sokak’ta meydana geldi. Yazgül Soro'dan (58) haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip evine gitti. Kapıyı açan Bülent Soro’nun (59) uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen içeri giren yakınları, Yazgül Soro’yu yatak odasında üzerinde sandalye ve eşyaların bulunduğu halıya sarılı buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yazgül Soro'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Yazgül Soro'nun evin mutfak bölümünde 6 bıçak darbesi ile öldürüldüğü, ardından da yatak odasına taşındığı tespit edildi. Soro'nun cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi. Gözaltına alınan Bülent Soro polisteki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Soro, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bülent Soro hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Bülent Soro'nun yanı sıra çiftin kızları ve taraf avukatları katıldı. Celsede savcı mütalaasını okudu. Mütalaada sanık Soro'nun 'eşi kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istendi. Mütalaanın okunmasının ardından söz verilen sanık, asıl şiddeti kendisinin gördüğünü savundu. Soro, "Ben eşime şiddet uygulamadım. Asıl şiddeti ben gördüm. Kızlarımın acısına saygı duyuyorum, anneleri öldü. Ancak ölen benim" dedi.

Sanığın konuşmasının ardından mahkeme başkanı kararı okudu. Heyet, Soro'ya ‘eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verirken, duruşmalardaki iyi hali sebebiyle sanık müebbet hapis cezasına çarptırdı. Soro için haksız tahrik indirimi uygulanmadı.

(İHA)

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