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İzmir'deki korkunç olay kan dondurmuştu! İhbara giden polisler anlattı: İçerisi kan kokuyordu, dışarı çıkınca kustuk

13.05.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl İzmir'de dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün'ü darp edip vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladığı öne sürülen tutuklu sanık Feyzo Duran'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada olay günü adrese giden polis memurları tanık olarak dinlenirken, polis memuru S.B. ''İnsanlar 'Adam cinnet getirip eşini bıçakladı' diyordu. Evde kan kokusu vardı. Dışarı çıkınca kustuk. Banyodan 'İmdat yetişin' diye erkek sesi geliyordu'' diyerek yaşadıkları olayı anlattı.

İzmir'deki korkunç olay kan dondurmuştu! İhbara giden polisler anlattı: İçerisi kan kokuyordu, dışarı çıkınca kustuk

İzmir'in Buca ilçesi Çamlık Mahallesi'nde geçen 30 Ağustos'ta meydana gelen olayda; uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzo Duran ile dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, iddiaya göre 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü darbedip defalarca bıçak darbesiyle yaraladı. Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Perkgün, sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Polis tarafından gözaltına alınan Feyzo Duran ise sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Duran için 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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''DIŞARI ÇIKINCA KUSTUK, KAN KOKUSU GELİYORDU''

İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün üçüncü kez görülen davaya tutuklu sanık Duran, şikayetçi Aysel Perkgün ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada olay günü adrese giden polis memurları tanık olarak dinlendi. İlk olarak söz verilen polis memuru S.B., eve girdiklerinde sanık Duran'ı yardım isterken bulduklarını söyledi. S.B., "O gün kadına şiddet ihbarı geldi ve adrese intikal ettik. Sokağa vardığımızda kalabalık ve bağırış sesleri vardı. İnsanlar 'Adam cinnet getirip eşini bıçakladı' diyordu. Ekip arkadaşımla içeri girdiğimizde iç kapı açıktı. Evde de kan kokusu vardı. Zaten dışarı çıkınca kustuk. Banyodan 'İmdat yetişin' diye erkek sesi geliyordu. Sese gittiğimizde erkek oturuyordu, bayan ise kucağındaydı. Gözleri açıktı ama vücudunda kesikler vardı. Ben de takviye ekip ve 112 sağlık ekibi istedim. Kadını ambulansa koydular, erkeği ise gözaltına aldık. Kadının durumuna bakmak için ambulansın içine girdim. Şuuru yerinde değildi ve konuşamıyordu" diye konuştu.

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Olay günü S.B. ile birlikte olan polis memuru Z.K. ise, "İçeri girdiğimizde bir erkek yardım istiyordu. Sesin geldiği banyoya yöneldik. Banyoya girdimizde Feyzo Duran, "'Eşim madde bağımlısı, kendine zarar vermiş, ambulans çağırın' dedi. Kadın ambulansa bindirilince şüpheliyi gözaltına aldık. Şüpheli, eşinin yanına gitmek istediğini söyledi ama müsaade etmedik" dedi.

MAHKEME SALONUNU BOŞALTTIRDI

Tanıkların ardından söz verilen Aysel Perkgün ise "Polis memurları beni baygın olarak gördüklerini söylediler. O halde bıçağı nasıl saklayabilirim? Sanıktan çok korkuyorum. Dışarı çıkarsa yarım kaldığı işi tamamlayacak. Adalete inanıyorum" diye konuştu. Duruşmada söz alan Perkgün'ün avukatı Abdi Yaşar, Duran'ın müvekkiline sistematik olarak işkence yaptığını belirtti. Sanık avukatı Hüsnü Okan İzcan ise Feyzo Duran'ın suçsuz olduğunu yineleyerek, tahliye talebinde bulundu. İzcan savunma yaparken, salondan kendisine birkaç kez tepki gösterildi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, salonun boşaltılmasına karar verdi.

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BERAATİNİ TALEP ETTİ

Heyet son sözü tutuklu sanığa verdi. Beraatini talep eden Duran, "Aysel'in hayatını kurtarma çabalarım ortadadır. Hayatımı Aysel ve ailesi mahvetti. Yalanları yüzünden 10 aydır hapisteyim. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından heyet ara kararını açıkladı. Duran'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

(DHA)

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