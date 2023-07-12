İzmir'deki orman yangınında şehit oldu! Bakan Yumaklı "Acımız büyük" diyerek duyurdu

Yangın işçisi Mustafa Gürpınar, İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınında yaralandı. Tedavi için hastaneye kaldırılan Gürpınar kurtarılamayarak şehit oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle duyurdu:

"Acımız büyük... İzmir, Menderes’teki yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan yangın işçisi kardeşimiz Mustafa Gürpınar’a Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum. Seni unutmayacağız."

