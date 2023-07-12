HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'deki orman yangınında şehit oldu! Bakan Yumaklı "Acımız büyük" diyerek duyurdu

İzmir'deki orman yangınında şehit oldu! Bakan Yumaklı "Acımız büyük" diyerek duyurdu

12.07.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazartesi günü İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıkmış, yangınlar saatler sonra kontrol altına alınmıştı. Menderes'teki orman yangınından acı bir haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınında yaralanan yangın işçisi Mustafa Gürpınar'ın şehit olduğunu duyurdu.

İzmir'deki orman yangınında şehit oldu! Bakan Yumaklı "Acımız büyük" diyerek duyurdu

Yangın işçisi Mustafa Gürpınar, İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınında yaralandı. Tedavi için hastaneye kaldırılan Gürpınar kurtarılamayarak şehit oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle duyurdu:

"Acımız büyük... İzmir, Menderes’teki yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan yangın işçisi kardeşimiz Mustafa Gürpınar’a Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum. Seni unutmayacağız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayı noterde anlaşıldıAkıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayı noterde anlaşıldı
Anahtar Kelimeler:
şehit orman yangını

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğünü faciaya döndü! Kutlamak için havuza atlayınca kabusu yaşadı

Düğünü faciaya döndü! Kutlamak için havuza atlayınca kabusu yaşadı

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Korkunç akım! Ölümlerini böyle kaydettiler

Korkunç akım! Ölümlerini böyle kaydettiler

Sevgilisinin aldattığını öğrendi! İntikamı sosyal medyada olay oldu

Sevgilisinin aldattığını öğrendi! İntikamı sosyal medyada olay oldu

Prime Day indiriminin yıldızı! Bir kez kullanan vazgeçemiyor, kaçırmayın

Prime Day indiriminin yıldızı! Bir kez kullanan vazgeçemiyor, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.