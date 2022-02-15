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İzmir depreminde sağ çıktığı binaya yeniden girdi... Sonrası korkunç!

15.02.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 2020'nin ekim ayında meydana gelen depremde, ağır hasar binadan sağ çıkan kişi, geçtiğimiz günlerde aynı binaya girmek istedi. İddiaya göre, dairede kalan dolabı sökmek isteyen kişi ağır hasarlı apartmanın balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir depreminde sağ çıktığı binaya yeniden girdi... Sonrası korkunç!

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde, ağır hasar alan binadan ailesiyle birlikte sağ çıkan bir kişi, geçtiğimiz günlerde aynı binadaki evinde balkondan düşerek hayatını kaybetti.

DAİRESİNİN BALKONUNDAN DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre olay 12 Şubat akşamı saat 17.30’da Mansuroğlu Mahallesi 273/8 Sokakta bulunan ve 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde ağır hasar aldığı öğrenilen 8 katlı bir binada meydana geldi. Tuhafiye mağazası çalışanı 49 yaşındaki Metin Alan, iddiaya göre 8 yaşındaki kızı ile beraber, binada bulunan dolabını sökmek için sokağa geldi. Binanın 8’inci katındaki dairesine çıkarak dolabı sökmek isteyen Alan, henüz belli olmayan bir sebeple balkondan aşağı düştü.

İzmir depreminde sağ çıktığı binadan düşerek hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Metin Alan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Metin Alan’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

30 EKİM’DEKİ DEPREMDE AİLESİYLE BİRLİKTE SAĞ ÇIKMIŞ

Öte yandan Metin Alan’ın 8’inci katından düştüğü binada, 30 Ekim İzmir depremini yaşadığı, depremde ağır hasar aldığı öğrenilen binadan sağ çıktığı ortaya çıktı. Depremde sağ çıktığı binanın 8’inci katından düşerek hayatını kaybeden Alan’ın ölümü, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem İzmir
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