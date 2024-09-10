İzmir’e 1.8 milyon lira ceza! Oksijen seviyesi sıfır!

22 ve 23 Ağustos tarihlerinde yaşanan kirliliğin karasal kaynaklı olup olmadığını tespit etmek için ekipler tarafından, Körfez’e dökülen derelerden ve atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından numuneler aldı. Bu analizler sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisleri’nin, “çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde” kirli suları İzmir Körfezi'ne deşarj ettikleri ortaya çıktı.

1 MİLYON 858 BİN 610 TL İDARİ CEZA

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kirli suları İzmir Körfezi'ne deşarj ettiklerini tespit edilmesi üzerine İZSU Genel Müdürlüğü'ne 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 858 bin 610 TL idari ceza kesildi. Ayrıca, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

OKSİYEN SEVİYESİ 0’A DÜŞTÜ

Balık ölümleri sonrası Bakanlık ekiplerinin ön incelemesinde İzmir Körfezi’nde atık su kaynaklı amonyak miktarının olması gerekenden 50 kat daha fazla olduğu tespit edilmişti. Körfez’de 6 miligram/litreye olması gereken oksijen seviyesinin ise 1.8, kimi alanlarda ise, 0’a düştüğü ortaya çıktı. Balıkların ise, işte bu oksijensizlik nedeniyle öldüğü tespit edildi.

9 Eylül’de İzmir Körfezi’nde de deniz suyu renginin yeşil ve kahverengiye döndüğü, Karşıyaka ilçesi Aksoy Mahallesi mevkide çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığı görüldü. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır