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İzmir genelinde maske takma zorunluluğu getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 13:11 | Son Güncelleme

İzmir'de kent genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında maske takmak zorunlu hale getirildi.

İzmir genelinde maske takma zorunluluğu getirildi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında aldıkları karar doğrultusunda il genelinde maske takmanın zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İzmir Valisi olarak atanan ve 18 Haziran'da göreve başlayan Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Pandemi Kurulu'nun, başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti.

Köşger, açıklamasında, "Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


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