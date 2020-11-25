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‘İzmir'in en büyük kumarı bu sitede oynatılıyor’

25.11.2020 09:10 | Son Güncelleme:
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‘İzmir'in en büyük kumarı bu sitede oynatılıyor’

İzmir'in Urla ilçesinde iş insanlarının yaşadığı lüks villaların bulunduğu bir sitede 'kumar oynatılmak için yer temin edildiği' iddia edildi. İddia sahibi sitede yaşayan H.Ş.'nin avukatı Oğuzhan Bizkevelci, "Sitedeki 56 konuttan yaklaşık 30 tanesi değişik dönemlerde; kumar oynatılmasından rahatsız olduğu için taşınmıştır. Bizim iddiamız bu sitede İzmir'in en büyük kumarının oynatıldığı ve İzmir'in en zengin insanlarının kumar oynadığıdır" dedi.

Urla ilçesinde 56 lüks villanın bulunduğu, içerisinde iş insanlarının da yaşadığı bir sitede kumar oynatılmak için yer temin edildiği iddia edildi. Sitede yaşayan müvekkili H.Ş.'nin şikayeti üzerine durumun ortaya çıktığını ve hukuki süreç başlatıldığını belirten avukat Oğuzhan Bizkevelci, "Urla'nın 56 konutlu İzmir'in en lüks sitesi olarak bilinen sitede açıkça kumar oynatmak için yer temin edilmekte, ruhsatsız alkol satışı yapılmaktadır. Müvekkilim bununla ilgili mücadele verdiği için öncelikle jandarma buraya bir operasyon yapmıştır. Burada kumar oynatılırken yapılan baskında kumar oynamak için kullanılan malzemeler ile ruhsatsız satıldığı belirlenen bir miktar içki ele geçirildi. Bununla ilgili geçen 6 Ekim'de Urla Kaymakamlığı bir tutanak düzenleyerek idari para cezası uygulamıştır. Bu tutanakta çok önemli bir beyan geçmektedir. Site yönetimi hakkında 'Kumar oynamaya yer temin etmek' suçundan işlem yapılmıştır" dedi.

'4 METRELİK DUVARLAR, DEMİR TELLER VE KÖPEKLER'

Sitenin tasarımına da dikkat çeken Bizkevelci, "Bu siteye, operasyonların engellenmesi için 4 metrelik yüksek duvarlar, üstüne demir teller, demir tellerin arkasına da köpekler yerleştirilmiştir. Buradaki köpekler canavarca hisler elde etmesi için adeta orada terk edilmiş biçimde bırakılmıştır. Bundan dolayı bu siteye baskın yapılamamaktadır. Öndeki güvenlik içeriye haber vermektedir. Benim müvekkilimin yaptığı vatandaşlık görevine karşı kendisine ve ailesine savaş açılmıştır. Benim müvekkilim bundan geri adım atmayacaktır" ifadelerini kullandı.

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'İZMİR'İN EN ZENGİN İNSANLARI BURADA KUMAR OYNUYOR'

Kumar oynayan kişilerin siteden ev aldığını öne süren Bizkevelci, "Buradaki 56 konuttan yaklaşık 30 tanesi değişik dönemlerde kumar oynatılmasından rahatsız olduğu için taşınmıştır. Öyle bir konuma gelmiştir ki; kumar oynamaya gelen kişiler daha rahat kumar oynayabilmek için buradan ev alır hale gelmiştir. Bizim iddiamız bu sitede İzmir'in en büyük kumarının oynatıldığı ve İzmir'in en zengin insanlarının kumar oynadığıdır. Sitenin tasarlanışı tamamen güvenlik bahanesiyle dıştan gelen tehlikeleri önleyip daha rahat kumar oynatmak için tasarlanan bir yerdir. İmara aykırıdır. Belediyeye de resmi müracaat yapılmıştır" şeklinde konuştu.

Hukuki sürecin başlatıldığını ifade eden Bizkevelci, "Kumar oynamak için yer temin etmekten ihbar eden kişinin vekili olarak suç duyurusunda bulunduk. Bu konuda savcımız gerekli ifadeleri aldı. En kısa sürede iddianamenin düzenleneceğini tahmin ediyoruz. Bizim yaklaşık 9 yıldır burada kumar oynatıldığına yönelik iddiamız var. Müvekkilim daha önce uyarılarla yetinirken, çocuklarının büyümesi gibi nedenlerle bu rahatsızlık kabul edilemez hale geldiği için müvekkilim yasal yollara başvurmuştur" dedi. (DHA)

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