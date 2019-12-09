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İzmir-İstanbul otobanında feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 13:25 | Son Güncelleme

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu Akalan Kavşağı mevki’inde meydana geldi.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu Akalan Kavşağı mevki’inde meydana geldi. İddiaya göre 35 AUP 69 plakalı araç yolda seyir halindeyken 45 ABA 461 plakalı araç ile çarpıştı. 35 AUP 69 plakalı araç sürücüsü Memiş Kirli (85), aracın bariyerlere çarpması sonucu yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu jandarma, 110 AKS ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kaza yapan araç sürücülerine müdahale etti. Kaza yapan sürücülerden Memiş Kirli’nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kirli’nin cansız bedeni, Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Nihat Öztürk (40) ise yaralı olarak Kemalpaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Öztürk’ün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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