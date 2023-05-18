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İzmir Karşıyaka'da restoranda korkutan yangın!

18.05.2023 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in en işlek yerlerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı'ndaki iki katlı bir restoranda yangın çıktı. Restorandaki müşteriler tahliye edilirken, dış cephedeki klimadan başladığı belirlenen yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

İzmir Karşıyaka'da restoranda korkutan yangın!

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Kemalpaşa Caddesi Numara 163'teki bir restoranda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Restoranın 2 katının dış cephesindeki klima yöneticisinden çıktı öğrenilen yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Dış cephesi alevler içerisinde kalan restoranı görenler, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Bu sırada restorandaki müşteri ve çalışanlar tahliye edildi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale etti. Alevler 1 saatte, bitişikteki binalara sıçramadan söndürülürken, restoranda büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

İzmir'in en işlek yerlerinden biri olan Karşıyaka Çarşı'ndaki yangını çevrede toplanan vatandaşlar endişe içerisinde izlerken cep telefonları ile kayıt aldılar. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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yangın Karşıyaka İzmir restoran

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