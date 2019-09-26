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İzmir merkezli 11 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 15:17 | Son Güncelleme

3 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilen komiser yardımcılarının da bulunduğu şüphelilerden 9'u İzmir Adliyesi'ne gönderildi

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilen komiser yardımcılarının da bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, İzmir başta olmak üzere İstanbul, Sivas, Adana, Ordu, Aydın, Nevşehir, Kahramanmaraş, Mersin, Karaman ve Manisa'da eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan ve kente getirilen 9 şüphelinin İzmir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 8'i, 2011'i yılında yapılan "polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme" sınavlarında yapılan usulsüzlük iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 1'i de örgüt üyeliği kapsamında işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan toplam 27 kişiden 9'unun işlemlerinin İzmir'de yapıldığı, diğerlerinin ise işlemleri için arandıkları illere gönderildikleri öğrenildi.

İzmir merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen 16 komiser yardımcısının da bulunduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. 6 zanlının başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlenirken, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
adliye Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ PDY

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