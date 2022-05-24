HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda yakalama kararı

İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda yakalama kararı

24.05.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İzmir merkezli 26 ilde 60 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Öte yandan FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan 26’ncı operasyon çerçevesinde bin 646 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda yakalama kararı

İzmir merkezli 26 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik 37 asker, 23'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile sağladığı koordinasyon, veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler sonucu örgütle irtibatları bulunduğuna yönelik deliller tespit edilen 11'i Kara Kuvvetleri, 16'sı Deniz Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri ve 8'si Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 29'u muvazzaf 37 asker ile 23'ü de darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.

Polis ve jandarma ekipleri 26 ilde 60 şüphelinin yakalaması ve gözaltına alınması için eş zamanlı operasyon başlattı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara Adliyesi’nde akılalmaz vurgun!Ankara Adliyesi’nde akılalmaz vurgun!
Her satırı iğrenç! Öğretmenden 6 kız öğrencisine cinsel istismarHer satırı iğrenç! Öğretmenden 6 kız öğrencisine cinsel istismar
Düğünde geline 2,5 kilo altın, damada 2 milyon 200 bin TL takıldıDüğünde geline 2,5 kilo altın, damada 2 milyon 200 bin TL takıldı
Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Canlı yayında sinirlendiği anlar gündem olmuştu! Kalem fırlatıp bardak kıran Selçuk Tepeli ilk yayınını bakın nasıl açtı

Canlı yayında sinirlendiği anlar gündem olmuştu! Kalem fırlatıp bardak kıran Selçuk Tepeli ilk yayınını bakın nasıl açtı

Kabine sonrası Erdoğan kararları duyurdu!

Kabine sonrası Erdoğan kararları duyurdu!

Rus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Savaşa rağmen nasıl değer kazandı? İşte cevabı

Rus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Savaşa rağmen nasıl değer kazandı? İşte cevabı

İlginizi Çekebilir

Görenler inanamadı! Avustralyalılar seçimde yarıçıplak

Görenler inanamadı! Avustralyalılar seçimde yarıçıplak

'Hiçbir bitkide yok' diye vurguladı! Etkisini anında gösteriyor

'Hiçbir bitkide yok' diye vurguladı! Etkisini anında gösteriyor

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Yine ev aldı! Fiyatı korkudan söylemedi

Yine ev aldı! Fiyatı korkudan söylemedi

Elon Musk'ın iş görüşmelerinde sormayı en sevdiği soru!

Elon Musk'ın iş görüşmelerinde sormayı en sevdiği soru!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.