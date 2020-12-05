HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

05.12.2020 16:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir merkezli gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’si tutuklandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından, terör örgütü üyeleri ile faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik devam ettirilen çalışmalar neticesinde İzmir, Giresun ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda çalışmalar başlatıldı. Ekipler tarafından, 30 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında önceden belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 29 kişi gözaltına alındı.

7 şüpheli tutuklandı
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’si mahkeme tarafından tutuklanırken, 13’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; 7’si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. Şüphelilerden 2’sinin adlı işlemleri sürerken hakkında gözaltı kararı verilen 33 şüphelinin de yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
35 yıl sonra döndüğü mesleğini sadece 6 ay yapabildi! Geriye bu görüntüleri kaldı35 yıl sonra döndüğü mesleğini sadece 6 ay yapabildi! Geriye bu görüntüleri kaldı
Cuma namazı iptal mi edildi?Cuma namazı iptal mi edildi?

En Çok Okunan Haberler

Bizzat açıkladı: Aşılar ülkemize gelir gelmez yaptıracağım

Bizzat açıkladı: Aşılar ülkemize gelir gelmez yaptıracağım

Sahillerde buluyor, geçimini böyle sağlıyor

Sahillerde buluyor, geçimini böyle sağlıyor

Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!

Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!

Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri dönüyor

Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri dönüyor

Burada bugüne kadar tek bir vaka görülmedi

Burada bugüne kadar tek bir vaka görülmedi

Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması

Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Diğer Haberler

New York’ta 5 katlı binada korkutan yangın

New York’ta 5 katlı binada korkutan yangın

Akdeniz'de deprem (AFAD-Kandilli depremler)

Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem! Antalya ve çevre illerde de hissedildi

35 yıl sonra döndüğü mesleğini sadece 6 ay yapabildi! Geriye bu görüntüleri kaldı

35 yıl sonra döndüğü mesleğini sadece 6 ay yapabildi! Geriye bu görüntüleri kaldı

Küçükçekmece'de tekstil atölyesinde yangın

Tekstil atölyesinde korkutan yangın

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'telefonlarım dinleniyor' iddiasına yanıt

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'telefonlarım dinleniyor' iddiasına yanıt

KKTC’de yeni dönem: Ülkeye giriş için 2 bin 255 TL karantina ücreti ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.