HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir polisinden sahte içki operasyonu: 11 bin 583 şişe sahte içki ele geçirildi

İzmir polisinden sahte içki operasyonu: 11 bin 583 şişe sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 18:06 | Son Güncelleme

İzmir polisinin düzenlediği operasyonlarda, 11 bin 583 şişe sahte içki ele geçirilirken, operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir polisinden sahte içki operasyonu: 11 bin 583 şişe sahte içki ele geçirildi

İzmir polisinin düzenlediği operasyonlarda, 11 bin 583 şişe sahte içki ele geçirilirken, operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, 2020 yılında sahte içki imal edilen adreslere yapılan 115 operasyonda, 176 şüpheliden 15’inin tutuklandığı belirtildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Buca ve Konak ilçelerinde sahte içki imal edildiği ve depolarda saklandığı bilgisi üzerine operasyonun düğmesine bastı. Adreslere baskın yapan ekipler; 11 bin 583 şişe sahte içki ile etil alkol, 50 bin etiket, 15 bin boş şişe, 15 bin kapak ve sahte içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Operasyonda ise 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

2020 yılında 115 operasyon yapıldı
Öte yandan ekiplerin, 2020 yılında sahte içki imal edilen ve depolanan adreslere toplam 115 ayrı operasyon düzenlendiği, yakalanan 176 şüpheliden 15’inin tutuklandığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı 'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
Vali koronavirüse yakalandıVali koronavirüse yakalandı
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Komşusunun eşinden çocuk yapmıştı! Skandal paylaşımı ortaya çıktı
Komşusunun eşinden çocuk yapmıştı! Skandal paylaşımı ortaya çıktı
Özel hastanenin önünde can çekişti, yardım edilmedi
Özel hastanenin önünde can çekişti, yardım edilmedi
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı'nı canlı yayında topa tuttu!
BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı'nı canlı yayında topa tuttu!
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Yerleşim birimlerini tehdit ediyor! 90 ev tahliye edildi
Yerleşim birimlerini tehdit ediyor! 90 ev tahliye edildi
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt Emiri için başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Kuveyt Emiri için başsağlığı mesajı
Rus savaş gemisi 'Admiral Essen' Akdeniz’e iniyor
Rus savaş gemisi, Akdeniz’e iniyor
Zonguldak'ta yıldırımın düşme anı böyle görüntülendi
Yıldırımın düşme anı saniye saniye görüntülendi
THY'den Azerbaycan uçuşlarıyla ilgili açıklama
THY'den Azerbaycan uçuşlarıyla ilgili açıklama
Kastamonu Valisi Avni Çakır koronavirüse yakalandı
Vali koronavirüse yakalandı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye, Ermenistan uçağını vurmadı
İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Ermenistan uçağını vurmadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.