İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünden ABD'ye boykot

İZMİR (AA) - İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, müdürlükçe yürütülen ya da denetim hizmeti verilen tüm iş ve işlemler ile inşaatlarda yerli üretim malzeme, ekipman kullanılmasına öncelik verilmesi ve ABD menşeli ürün kullanılmaması kararı aldı.

İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün kararı, sorumluluk sahasındaki İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya illerinin kültür ve turizm müdürlüklerine gönderildi.

İzmir Anıtlar ve Rölöve Bölge Müdürü Cemil Karabayram imzalı kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin dünya gücü olma yolundaki hızlı yükselişine karşı uluslararası güçler tarafından açılan ekonomik savaşta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği hedefler doğrultusunda hareket edilmesi tüm kurumların asli görevidir. Hain darbe ve toplumsal karışıklıkta necip Türk milleti olarak gösterdiğimiz birlik ve dik duruşu, Cumhurbaşkanımız önderliğindeki ekonomik savaşta da göstereceğiz. Milli ve yerli ekonomik duruş doğrultusunda müdürlüğümüzce yürütülen ya da denetim hizmeti verilen tüm iş ve işlemler ile inşaatlarda yerli üretim inşaat malzemesi ve ekipmanı kullanılmasına öncelik verilmesi, kesinlikle ABD menşeli ürün kullanılmaması konusunda bilgilerinize gereğini arz/rica ederim."

