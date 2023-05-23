İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 28 MAYIS 2023: İzmir Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçları Mynet.com'da olacak

İzmir Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs'ta bu sayfalardan anbean takip edilebilecek. 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80 oy aldı. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın oyların yüzde 5.17'sini Muharrem İnce'nin ise yüzde 0.44 aldığı kaydedildi. Adayların yeterli oyu alamaması nedeniyle de seçim ikinci tura kaldı. İzmir seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek.

İZMİR CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İzmir cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 Pazar günü belli olmaya başlayacak.

28 Mayıs 2023 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye genelinde aldığı oy oranları Mynet.com’un 2023 Seçim Sonuçları sayfasından takip edilebilecek.

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