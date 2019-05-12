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İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası seçimlerinde 7 aday yarıştı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 22:42 | Son Güncelleme

İSMMMO SEÇİMİNİ ÇAĞDAŞ GRUP KAZANDI İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), 23'üncü Olağan Genel Kurulu tamamlandı.

İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası seçimlerinde 7 aday yarıştı (2)

İSMMMO SEÇİMİNİ ÇAĞDAŞ GRUP KAZANDI
İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), 23'üncü Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Oda’ya kayıtlı 7 bin 840 üyeden 3 bin 323’ü oy kullandı. Seçim Delegasyon Grubu adına Necmiye Özcan, Değişim Grubu adına Beyazıthan Güngelen, Vizyon Grubu adına Ergün Volkan Güven, Meslekte Birlik Grubu adına Mehmet Ali Demirtaş, Genç ve Cumhuriyetçi Grup adına Erhan Yaşar, Bilgi Grubu adına Mehmet Çolak, Çağdaş Grup adına ise mevcut Başkan Vedat Adak, seçime katıldı. 7 grubun yarıştığı seçimin galibi mevcut Başkan Vedat Adak oldu.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)-

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