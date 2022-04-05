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  4. İzmir Valiliği önünde hareketlilik! Havaya ateş ettikten sonra intihara kalkıştı

İzmir Valiliği önünde hareketlilik! Havaya ateş ettikten sonra intihara kalkıştı

05.04.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Valiliği önüne pompalı tüfekle gelen bir kişi ekipleri alarma geçirdi. Tüfekle havaya ateş ettikten sonra çenesine dayayan vatandaş intihar etmek istedi. Hareketli anların yaşanmasına neden olan şüpheli, polisin uğraşları sonucu ikna edildi.

İzmir Valiliği önünde hareketlilik! Havaya ateş ettikten sonra intihara kalkıştı

Konak Meydanı’ndaki Valilik önüne gelen bir kişi, elindeki pompalı tüfekle havaya 4 el ateş ettikten sonra tüfeği çenesine dayayarak intihara kalkıştı. Çevreye korku dolu anlar yaşatan kişi, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay saat 09.30 sıralarında Konak Atatürk Meydanı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.A. (38) adlı bir kişi, elindeki silahla meydana gelip havaya ateş etmeye başladı. Daha sonra elindeki silahı başına dayayan S.A., iş istediğini öne sürerek İzmir Valiliği önüne geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, vatandaşlar korkuyla saklanmaya çalıştı.

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UZUN UĞRAŞLAR SONUCU İKNA EDİLDİ

Olay yerine kısa sürede gelen Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri S.A.’yı elindeki silahı bırakması için ikna etmeye çalışırken, S.A. elindeki tüfeği bırakmayarak kendisini öldüreceğini söyledi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu elindeki tüfeği bırakan S.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. S.A.’nın elindeki pompalı tüfek ve tüfeğe ait 5 adet kartuş, polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

DAHA ÖNCE DE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ

Öte yandan, S.A.’nın geçmiş dönemlerde de bir çok kez benzer girişimlerde bulunduğu, iki yıl önce İZSU binasının çatısına çıkarak, intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. (İHA)

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İntihar
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