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  4. İzmir Valisi duyurdu! 6 ilçede Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu

İzmir Valisi duyurdu! 6 ilçede Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 14:11 | Son Güncelleme

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 6 ilçede başta hasar tespiti olmak üzere vatandaşların taleplerini almak üzere Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturduğunu bildirdi.

İzmir Valisi duyurdu! 6 ilçede Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hasar tespit çalışmalarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından seri şekilde yapıldığını belirtti.

Vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri gerektiği konusunda uyaran Köşger, şunları kaydetti:

"Binaların tahliyesi ve sizlerin barınmaları da planlanıyor. Hasar tespiti başta olmak üzere tüm taleplerinizi almak için Karşıyaka, Buca, Bayraklı, Konak, Seferihisar ve Bornova Kaymakamlıkları önünde Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu. Talep ve şikayeti olanlar oraya başvurabilir."

Kaynak: AA

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