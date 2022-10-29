İzmir ve çevre illerde Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlanıyor

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Valilik binasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ile tebrikleri kabul etti, ardından protokol üyeleri Cumhuriyet Meydanı'na geçti.

Köşger, Türk milletinin nice badireleri kendi öz gücüyle atlattığını, tüm dünyanın sesini kısmaya çalıştığı bir zamanda gür bir sedayla "Ya istiklal, ya ölüm" dediğini ve Cumhuriyeti kurduğunu kaydetti.

Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitleri ve kahraman gazileri sonsuz minnet ve şükranla yad ettiğini söyleyen Köşger, şunları kaydetti:

"Büyük Türk milleti, Cumhuriyetin modern, yenilikçi ve çağdaş bir gelecek anlamına geldiğini kuruluş sürecinde ve kısa sürede çok iyi özümsemiş ve idrak etmiş, o günlerden günümüze sanayileşmeden altyapıya, eğitimden sağlığa, siyasetten ekonomiye hayatın her alanında yaşanan köklü ve büyük değişimlerle devletin yanında ve destekçisi olmuştur. Bu anlayışla 100. yılına emin adımlarla ilerleyen Cumhuriyetimiz kadim devlet geleneğimizi maziden atiye taşırken şimdiye kadar olduğu gibi bugün de yarın da inşallah devlet ve millet birlikteliği ile ülkemiz nice 100 yıllara ulaşacak ve ebediyete kadar payidar kalacaktır."

Bu arada Vali Köşger, ses sisteminde yaşanan arıza nedeniyle, konuşmasına bir süre ara vermek durumunda kaldı. Arızanın giderilmesinin ardından Köşger, konuşmasını tamamladı.

Kutlamalar kapsamında halk oyunları gösterisi ve geçit töreni düzenlendi.

DENİZLİ

Denizli Valiliği önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan vatandaşların bayramını kutladı.

Atik, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yılını, ülke genelinde olduğu gibi kentte de büyük bir coşku içinde kutladıklarını söyledi.

Vali Atik, milletin ortak eseri Cumhuriyetin ülkenin çağdaş ve demokratik bir ülke olarak varlığını ve gelişimini sürdürmesinin en önemli güvencesi olduğunu kaydetti.

Törende, öğrenciler şiir okudu, çeşitli yarışma ve spor etkinliklerinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Tören komandoların gösterisi ardından geçit resmi ile sona erdi.

MANİSA

Manisa'da törenler Vali Yaşar Karadeniz ile protokol üyelerinin tebrikleri kabulüyle başladı.

Kabulün ardından Manisa Valiliği önünde tören düzenlendi. Vali Karadeniz ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vatandaşların bayramını kutladığı törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından Vali Karadeniz, Cumhuriyetin kazanımlarına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet, egemenliğin millete verilmesidir, hür iradedir, özgürlüktür, yönetime halkın katılımıdır. Çünkü cumhuriyet devletle milletin bütünleşmesidir. Cumhuriyet iradesinin ilanıyla tam bağımsızlığımız da tescillenmiştir. Önce devlet eliyle, sonra özel sektör yardımlarıyla ülkemizin kalkınması süreci başlaması sağlanmıştır. Cumhuriyetimiz, aradan geçen 99 yıllık süreçte üst üste çıkan savaşlarda yorgun ve bitkin çıkmış, yakılmış ve yıkılmış Anadolu'dan dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olmayı başarmıştır."

Kutlama programı, halk oyunları gösterilerinin yapılması, şiirlerin okunması ve geçit töreniyle son buldu.

AYDIN

Aydın İstasyon Meydanı'nda yapılan törende Vali Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, askeri araçla alanda toplanan vatandaşları selamladı.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Burada konuşma yapan Aksoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı, ardından dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

Törende Foça Jandarma Komando Gösteri Tatbikat ve Eğitim Destek Tabur Komutanlığınca tüfekli gösteri yapıldı.

Program, okulların tören geçişi ile sona erdi.

UŞAK

Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Uşak Valisi Turan Ergün'ün Uşak Valiliği binasında il protokolüyle bayramlaşmasının ardından 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki törene geçildi.

Vali Ergün ile Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu.

Cumhuriyetin 99. yılını kutlamanın sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Ergün, şöyle devam etti:

"Önümüzde uzanan 100 yıllık yeni dönem göz önüne alındığında Cumhuriyetimizin kazanımları, ülkemizin müreffeh bir geleceğe ulaşması yolunda yılmaz kararlılığımız ve en büyük gücümüz olmaya devam edecektir. Yeni bir çağdaki dünyamızda hak ettiğimiz konuma ulaşmanın yolu Cumhuriyetin kazanımlarını korumak, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma gayretini sürekli devam ettirmektir."

Ergün'ün konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup, halk oyunu gösterileri yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin sonrasında milli motosikletçi Asrın Rodi Pak gösteri yaptı.

Komando Birliği ve öğrencilerin tören geçişi yapmasıyla program sona erdi.

Törene, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

