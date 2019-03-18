HABER

İzmir'de 101 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 10:01 | Son Güncelleme

İzmir'de 101 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan'a geçmek isteyen 101 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında iki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Ekiplerin durdurduğu botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 52'si Filistin, 28'i Suriye ve biri Irak uyruklu olmak üzere 81 kişi yakalandı.

Dikili ilçesi Madran Çayı açıklarında fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu teknedeki 16'sı Suriye, 4'ü Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!
Şehidin kız kardeşi: "Bu devlete bir değil bin can feda olsun"Şehidin kız kardeşi: "Bu devlete bir değil bin can feda olsun"
AK Parti adayından Kartal için 44 projeAK Parti adayından Kartal için 44 proje
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Ege Denizi izmir yasa dışı geçiş

En Çok Okunan Haberler

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Jet Sosyete dizisi için flaş karar!

Jet Sosyete dizisi için flaş karar!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

30 milyonluk dev vurgun! Öyle bir sistem kurdular ki!

30 milyonluk dev vurgun! Öyle bir sistem kurdular ki!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı 21 pare top atışıyla kutlanmaya başlandı

Çanakkale Zaferi 21 pare top atışıyla kutlandı

18 Mart mesajları: Çanakkale Zaferi için en güzel sözleri! Çanakkale savaşının 104. yılında şehitlerimizi anıyoruz

En güzel Çanakkale zaferi mesajları

Ağrı'da tipide mahsur kalan 4'ü çocuk 9 yolcu kurtarıldı

Ağrı'da tipide mahsur kalan 4'ü çocuk 9 yolcu kurtarıldı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı! Törenler başladı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı! Törenler başladı

Kars'ta tipi nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı

Kars'ta tipi nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.