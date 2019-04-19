İZMİR (AA) - Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla düzenlenen "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" kapsamında yabancı öğrenciler İzmir'e geldi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinliğin İzmir buluşması İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat ise etkinlik kapsamında farklı ülke öğrencilerinin birbiriyle tanıştıklarını, kaynaştıklarını söyledi.

İzmir programı kapsamında 60 ülkeden misafir öğrencinin ülkelerini tanıttığına değinen Bolat, "Ülkemizde 150 bin uluslararası öğrenci var. 51 ülkedeki 91 şehirde program yaparken mezunlarımızı da gündeme taşımak istiyoruz." dedi.

Etkinliğin 4 Mayıs'ta İstanbul'da son bulacağına işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Hangi şehre gidersem gideyim beni en çok sevindiren ev sahibi öğrencilerin uluslararası öğrencilere sahip çıkmaları, misafir öğrencilerin de okudukları şehri sahiplenmeleri oldu. Öğrencilerimiz, ülkelerine gittiklerinde üniversite okudukları şehirlerin tanıtımını yapıyorlar."