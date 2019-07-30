İzmir'de 120 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde yapılan üç ayrı operasyonda, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 120 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 06.30 sıralarında Çeşme açıklarında bir lastik bot tespit etti. Durdurulan bottaki Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı. 4'ü erkek, 4'ü kadın, 5'i çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.

Çeşme'de aynı gün saat 07.00 sıralarında ise, Karaabdullah Burnu'nun güneyinde ekipler tarafından hareket halindeki bir lastik bot tespit edildi. Durdurulan lastik bottaki 18'i Yemen, 14'ü Filistin, 8'i Somali ve 5'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 45 kaçak göçmen yakalandı. 27'si erkek, 10'u kadın, 8'i çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.

Pazar günü saat 22.30 sıralarında düzenlenen operasyonda ise, Seferihisar'daki Sığacık Körfezi’nde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi. Durdurulan botta 26'sı Kongo, 16'sı Filistin, 6'sı Suriye, 5'i Senegal, 2'si Orta Afrika, 2'si Kuveyt, 2'si Mali, 1'i Britanya, 1'i Togo ve 1'i Somali uyruklu toplam 62 kaçak göçmen yakalandı. 34'ü erkek, 16'sı kadın, 12'si çocuk olan kaçaklar Sahil Güvenlik botu ile kıyıya getirildi.

Yakalanan toplam 120 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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