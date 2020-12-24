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  4. İzmir’de 16 binden fazla sentetik ecza maddesi ele geçirildi

İzmir’de 16 binden fazla sentetik ecza maddesi ele geçirildi

24.12.2020 10:25 | Son Güncelleme:
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İzmir’de 16 binden fazla sentetik ecza maddesi ele geçirildi

İzmir’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 16 bin 800 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

İzmir’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 16 bin 800 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesindeki bir adreste çok sayıda sentetik ecza maddesi olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda, ilaç yapımında kullanılan 16 bin 800 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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