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  4. İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 23:47 | Son Güncelleme

İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Korveti tarafından ilçenin açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik botta bulunan 10 Eritre, 7 Kongo, 6 Filistin, 2 Bangladeş, 1 Orta Afrika Cumhuriyeti, 1 Suriye, 1 Fildişi Sahili ve 1 Mali uyruklu toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen izmir Seferihisar

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