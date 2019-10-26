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İzmir’de 29 Ekim’de ulaşım 1 kuruş

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 16:58 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programını açıklarken, toplu ulaşım ücretinin "1 kuruş" olarak belirlendiği bu özel günde, fener alayı yürüyüşüyle birlikte 350 metrelik Türk bayrağı taşınacak.

İzmir’de 29 Ekim’de ulaşım 1 kuruş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programını açıklarken, toplu ulaşım ücretinin "1 kuruş" olarak belirlendiği bu özel günde, fener alayı yürüyüşüyle birlikte 350 metrelik Türk bayrağı taşınacak. Leman Sam ve Yeni Türkü ise İzmir’deki Gündoğdu Meydanı’nda konser verecek.
İzmirliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamaya hazırlanırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi kutlama programlarını açıkladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar için toplu ulaşım ücretlerini “1 kuruş” olarak belirlendi. Bu özel günde; sergiler, yürüyüş, konser ve fener alayından oluşan bir etkinlik programı hazırlandı.
28 Ekim Pazartesi günü saat 13.00’te Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başlayacak bayram kutlamaları, 29 Ekim Salı günü ise saat 10.00’daki tebrik törenin 10.30’daki geçit töreni izleyecek.

Yürüyüş, fener alayı ve konser
İzmirliler, 29 Ekim günü saat 20.30’da Konak Pier önünde açılacak 350 metrelik Türk bayrağını, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak Gündoğdu Meydanı’na kadar taşıyacak. Meşale ve bayraklarla gerçekleştirilecek Fener Alayı’na ise İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu marşlarla eşlik edecek. Saatler 21.00’i gösterdiğinde ise Leman Sam ve Yeni Türkü sahne alacak.

APİKAM’dan Cumhuriyetin 96. yılına özel panel
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 30 Ekim’de de sürecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), “Cumhuriyetimizin 96 Yıllık Siyasi ve Ekonomik Birikimi” konulu bir panel düzenleyecek. Panelde, cumhuriyetin ilanından bu yana geçen 96 yıllık süreçte, siyasi ve ekonomik alanda gerçekleşen değişim ve gelişimlerle kazanımlar konu edilecek. Doç. Dr. Hasan Taner Kerimoğlu ve Dr. Mithat Kadri Vural’ın konuşmacı olarak katılacağı panelin moderatörlüğünü APİKAM Koordinatörü Hasan Tahsin Kocabaş yapacak.
Panel 30 Ekim Çarşamba günü saat 18.00’de APİKAM Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İzmir’de 29 Ekim’de ulaşım 1 kuruş

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