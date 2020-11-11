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İzmir’de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 18:08 | Son Güncelleme

İzmir’de jandarma ekipleri, piyasaya sürülmek üzere 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt amaçlı kullanılmak üzere geri dönüşüm madeni yağların Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi’nden Bornova ilçesi Pınarbaşı ve Işıkkent bölgesinde bulunan kamyon ve tır garajlarına nakledilerek piyasaya sürüldüğünün bilgisini aldı.

İzmir’de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir’de jandarma ekipleri, piyasaya sürülmek üzere 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt amaçlı kullanılmak üzere geri dönüşüm madeni yağların Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi’nden Bornova ilçesi Pınarbaşı ve Işıkkent bölgesinde bulunan kamyon ve tır garajlarına nakledilerek piyasaya sürüldüğünün bilgisini aldı. Bunun üzerine operasyon yapan ekipler, panelvan tipi aracı durdurdu. Yapılan aramalarda, 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Operasyonda bir kişi hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

İzmir’de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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