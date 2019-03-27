İzmir'de 3 milyon 250 bin seçmen sandık başına gidecek

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde İzmirliler, büyükşehir belediye başkanını, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyelerini ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İzmir'de 3 milyon 250 bin 780 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014’te yapılan yerel seçimlerden bu yana, İzmir'deki seçmen sayısı 220 bin 318 arttı.

İzmir'de bir önceki seçimde 10 bin 296 olan sandık sayısı 154 düşüşle 10 bin 142'ye geriledi.

- En fazla seçmen Buca'da

İzmir'de bin 81 sandığın ve 364 bin 19 kayıtlı seçmenin bulunduğu Buca, en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe oldu. Buca'yı 360 bin 903 seçmenle Karabağlar ve 325 bin 344 seçmenle Bornova izliyor.

İzmir'de 9 bin 62 seçmene sahip Karaburun, 10 bin 64 seçmenli Beydağ ve 21 bin 685 seçmeni bulunan Kınık ise en az seçmenin bulunduğu ilçeler.

- Seçmen sayıları

İzmir'de 31 Mart Pazar günü kurulacak sandık ve seçmen sayıları şöyle: